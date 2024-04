Steinmeier bei einer Fotoausstellung im Erdbebengebiet in der südtürkischen Region Gaziantep (dpa / Adsiz Gunebakan)

Steinmeier wird zunächst mit militärischen Ehren begrüßt. Anschließend sind ein längeres Gespräch, eine Pressekonferenz und ein gemeinsames Mittagessen vorgesehen.

Gestern besuchte der Bundespräsident die 2023 von einem starken Erdbeben betroffene Region im Südosten des Landes. In der Stadt Nurdagi sprach er mit Betroffenen. Steinmeier kündigte eine weitere Unterstützung an. Die Region dürfe nicht vergessen werden. Zu Beginn seines Besuchs am Montag hatte der Bundespräsident in Istanbul Bürgermeister Imamoglu getroffen, einen der populärsten Vertreter der Opposition in der Türkei.

