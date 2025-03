Der US-Sondergesandte für den Nahen Osten, Steve Witkoff (Archivbild). (AFP / PATRICK T. FALLON)

Bei dem in Saudi-Arabien geplanten Treffen solle über Rahmenbedingungen für ein Friedensabkommen und eine erste Waffenruhe gesprochen werden, sagte der US-Sondergesandte Witkoff. In Kiew hieß es, der Termin sei für kommenden Dienstag geplant. Präsident Selenskyj kündigte derweil für kommenden Montag ein Treffen mit Kronprinz bin Salman in Saudi-Arabien an.

Auch US-Präsident Trump erklärte, er werde Saudi-Arabien besuchen. Allerdings begründete er seine Reise mit geplanten Investitionen Riads in den Vereinigten Staaten. Ob er während seines Aufenthalts den russischen Präsidenten Putin treffen wird, ließ Trump offen.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.