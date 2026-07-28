Bei dem Gespräch soll es laut Selenskyj vor allem um weitere US-amerikanische Unterstützung für ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gehen. Auch eine Stärkung der Flugabwehr habe Priorität.
Nach Selenskyj empfängt Trump heute auch noch Israels Ministerpräsidenten Netanjahu im Weißen Haus. Es wird erwartet, dass alle drei im Anschluss an einer Gedenkveranstaltung für den kürzlich gestorbenen US-Senator Lindsey Graham teilnehmen. Dieser galt sowohl als wichtiger Unterstützer der Ukraine als auch Israels im US-Kongress.
Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.