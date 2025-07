Israels Premier Netanjahu zu Gast bei US-Präsident Trump im Weißen Haus (Archiv) (Evan Vucci / AP / dpa)

Netanjahu werde am 7. Juli im Weißen Haus erwartet, verlautete aus Regierungskreisen in Washington. Zuvor hatte Trumps Sprecherin Leavitt gesagt, Netanjahu habe Interesse an einem erneuten Treffen mit Trump bekundet. Der US-Präsident hatte am Freitag erklärt, es werde binnen einer Woche eine Waffenruhe im Gazastreifen geben. Bei den Gesprächen im Weißen Haus dürfte auch der Konflikt mit dem Iran ein Thema sein.

