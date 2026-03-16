Kommunalwahlen in Hessen

Wahlplakate in Frankfurt am Main (picture alliance / greatif / Florian Gaul)

Bisher liegen lediglich sogenannte Trend-Ergebnisse vor, die nur auf einem Teil der ausgezählten Stimmzettel beruhen. Dabei werden zunächst nur diejenigen berücksichtigt, bei denen mit einem Kreuz eine ganze Wahlliste gewählt wurde. Stimmzettel, bei denen die Kreuze auf einzelne Kandidaten verteilt wurden, sind erst einmal außen vor.

Demnach bleibt die CDU landesweit mit 29,7 Prozent stärkste Kraft, wie das Statistische Landesamt bekanntgab. Es folgen die SPD mit 20,2 und die AfD mit 15,9 Prozent. Die Grünen kommen dem Trendergebnis zufolge auf 14,4 Prozent, die Linke auf 5,8 und die FDP auf 3,7 Prozent.

Die einzige Oberbürgermeisterwahl fand in Hanau statt. Dort zogen der Kandidat der SPD und die Kandidatin der CDU in die Stichwahl in zwei Wochen ein.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.