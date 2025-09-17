Zwischen 2014 und 2024 stieg die Gesamtwohnfläche aller Wohnungen um 9 Prozent, während die Zahl der Wohnungen um 6 Prozent stieg, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Ende vergangenen Jahres lag die durchschnittliche Wohnfläche je Wohnung bei 94 Quadratmetern - 2,8 Prozent mehr als zehn Jahre zuvor.
Die durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf lag den Angaben zufolge bei 49 Quadratmetern und stieg damit im Zehnjahresvergleich um knapp sechs Prozent an.
