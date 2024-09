Paralympische Spiele

Die Wasserqualität der Seine ist zu schlecht: Bei den Paralympischen Spielen in Paris ist der Triathlon verschoben worden. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Die jüngsten Analysen hätten nach den starken Regenfällen der letzten zwei Tage eine Verschlechterung der Wasserqualität in dem Fluss gezeigt, erklärten die Organisatoren in der Nacht. Der Triathlon, bei dem die Athleten in der Seine schwimmen müssen, soll nun am Montag stattfinden.

Die Bakterienbelastung in der Seine war auch während der Olympischen Spiele Thema in Paris. Nach starken Regenfällen am Tag der Eröffnungsfeier vor rund fünf Wochen waren die Grenzwerte für E-Coli-Bakterien im Wasser zunächst überschritten worden.

