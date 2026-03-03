Filmfestival

Berlinale-Leiterin Tricia Tuttle (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Tuttle sagte der Deutschen Presse-Agentur, sie habe sich entschieden, mit ihrem Team die gemeinsam begonnene Arbeit fortzusetzen - im Zeichen institutioneller Unabhängigkeit. Zuvor habe sie in einem Gespräch mit Kulturstaatsminister Weimer auch die Möglichkeit einer einvernehmlichen Kündigung diskutiert.

Tuttle war nach der diesjährigen Ausgabe des Festivals wegen ihres Umgangs mit teils israelfeindlichen Äußerungen von Filmschaffenden in die Kritik geraten. Kulturstaatsminister Weimer berief in der Folge eine Aufsichtsratssitzung ein, im Raum stand offenbar auch eine Ablösung Tuttles. Zahlreiche Filmschaffende solidarisierten sich deshalb mit der Festivalchefin.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.