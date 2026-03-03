Filmfestival
Tricia Tuttle lehnt Rücktritt ab und will Berlinale-Chefin bleiben

Die Chefin des Filmfestivals Berlinale, Tricia Tuttle, will an ihrem Posten festhalten. Tuttle sagte der Deutschen Presse-Agentur, sie habe sich entschieden, mit ihrem Team die gemeinsam begonnene Arbeit fortzusetzen - im Zeichen institutioneller Unabhängigkeit.

    Tricia Tuttle spricht auf einer Bühne in ein Mikrofon.
    Berlinale-Leiterin Tricia Tuttle (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)
    Zuvor habe sie in einem Gespräch mit Kulturstaatsminister Weimer auch die Möglichkeit einer einvernehmlichen Kündigung diskutiert.
    Nach der diesjährigen Ausgabe des Festivals war Tuttle in die Kritik geraten, weil es zu politischen Bekundungen zum Nahostkonflikt gekommen war, die teilweise als antiisraelisch aufgefasst wurden. Deshalb war über eine Ablösung der Berlinale-Chefin spekuliert worden. Zahlreiche Filmschaffende solidarisierten sich deshalb mit der Festivalchefin.
