Filmfestival

Berlinale-Leiterin Tricia Tuttle (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Zuvor habe sie in einem Gespräch mit Kulturstaatsminister Weimer auch die Möglichkeit einer einvernehmlichen Kündigung diskutiert.

Kulturstaatsminister Weimer: "Sind auf einem guten Weg"

Weimer zeigte sich angesichts des angekündigten Verbleibes von Tuttle zuversichtlich. "Wir sind auf einem guten Weg, die Berlinale zukunftsfest aufzustellen", sagte der Beauftragte für Kultur und Medien der Deutschen Presse-Agentur. Über Details werde am Mittwochmittag auf der Aufsichtsratssitzung mit der Intendantin gesprochen.

Nach der diesjährigen Ausgabe des Festivals war Tuttle in die Kritik geraten, weil es zu politischen Bekundungen zum Nahostkonflikt gekommen war, die teilweise als antiisraelisch aufgefasst wurden. Deshalb war über eine Ablösung der Berlinale-Chefin spekuliert worden. Zahlreiche Filmschaffende solidarisierten sich mit der Festivalchefin.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.