Von Seiten der Behörden heißt es jetzt, dass die Flaschen gesundheitsschädlich sein könnten, weil sie möglicherweise zu viel Bisphenol-A, kurz BPA, enthalten. Der chemische Stoff BPA ist in Essens- und Trinkbehältern in Frankreich seit 2015 verboten. BPA wird unter anderem mit Brustkrebs und Unfruchtbarkeit in Verbindung gebracht.

Wer eine der beanstandeten Flaschen gekauft hat, soll sie den Angaben zufolge wieder am jeweiligen Verkaufsort abgeben.

