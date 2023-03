Durch Überschwemmungen nach dem Zyklon Freddy stürzten auch in Malawis zweitgrößter Stadt Blantyre Straßen ein. (AFP / AMOS GUMULIRA)

In Malawi rief Präsident Chakwera für die am stärksten betroffene Region im Süden den Katastrophenfall aus. Auch in Mosambik und dem Inselstaat Madagaskar richtete der Zyklon Schäden an. Insgesamt sind in den drei Ländern offiziellen Angaben zufolge bisher über 100 Menschen ums Leben gekommen. Etwa eine halbe Million benötigen laut dem UNO-Nothilfebüro Ocha humanitäre Hilfe.

Der Tropensturm "Freddy" mit heftigen Regenfällen tobt bereits seit Wochen in der Region. Meteorologen warnten vor Erdrutschen und gefährlichem Seegang.

