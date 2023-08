"Idalia" wird wohl zum Hurrikan - Florida bereitet sich vor. (Chris O'Meara/AP/dpa-Bildfunk)

Nach Angaben von Meteorologen wird er auf seinem Weg Richtung Florida weiter an Stärke gewinnen. Es seien anhaltende Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde gemessen worden, hieß es. Das entspreche einem Hurrikan der niedrigsten Kategorie eins. Das US-Hurrikanzentrum in Miami warnte davor, dass "Idalia" voraussichtlich schnell zu einem extrem gefährlichen Hurrikan anwachsen werde, der lebensbedrohliche Überschwemmungen verursachen könne. Es wird damit gerechnet, dass der Sturm an der Westküste von Florida auf Land trifft. Für Teile des US-Bundestaats wurde bereits der Notstand ausgerufen.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.