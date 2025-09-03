USA und Mexiko
Tropensturm "Lorena" zum Hurrikan hochgestuft

Meteorologen aus den USA haben den Tropensturm "Lorena" zum Hurrikan hochgestuft.

    Dieses GOES-19 GeoColor-Satellitenbild zeigt den tropischen Sturm Lorena (oben rechts) vor der Westküste Mexikos und den Hurrikan Kiko (links) in den offenen Gewässern des östlichen Pazifiks.
    Tropensturm "Lorena" wird zum Hurrikan (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Uncredited)
    Die Wissenschaftler des Nationalen Hurrikanzentrums sprachen eine Warnung für die Bewohner der Mexikanischen Halbinsel Baja California vor der Pazifikküste sowie dem Südwesten des mexikanischen Bundesstaates Sonora aus. Das Zentrum wies auf die Gefahr von schweren Regenfällen, Sturzfluten und Schlammlawinen hin, auch für den US-Bundesstaat Arizona.
    Als Hurrikane gelten meteorologisch Tropenstürme, wenn sie eine maximale Mittelwindstärke von über 118 Kilometer pro Stunde erreichen.
    Diese Nachricht wurde am 03.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.