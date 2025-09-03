USA und Mexiko

Die Wissenschaftler des Nationalen Hurrikanzentrums sprachen eine Warnung für die Bewohner der Mexikanischen Halbinsel Baja California vor der Pazifikküste sowie dem Südwesten des mexikanischen Bundesstaates Sonora aus. Das Zentrum wies auf die Gefahr von schweren Regenfällen, Sturzfluten und Schlammlawinen hin, auch für den US-Bundesstaat Arizona.
Als Hurrikane gelten meteorologisch Tropenstürme, wenn sie eine maximale Mittelwindstärke von über 118 Kilometer pro Stunde erreichen.
Diese Nachricht wurde am 03.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.