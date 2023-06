Tropischer Urwald von Fläche der Schweiz in 2022 zerstört. (Annette Riedl/dpa)

Das geht aus Berechnungen des World Resources Institute in Washington hervor. Danach entspricht die Größe des Gebiets der Fläche der Schweiz. Weiter heißt es, besonders stark sei weiterhin der tropische Wald in Brasilien und in der Demokratischen Republik Kongo betroffen.

