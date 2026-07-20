Jugendbewegung in Indien

In Neu Delhi in Indien protestieren Aktivisten und Mitglieder der Kakerlaken-Partei gegen Bildungsminister Pradhan und Premierminister Modi. (AFP / MANAN VATSYAYANA)

Tausende Anhänger hatten sich am Vormittag in einem Protestcamp versammelt und waren von Einsatzkräften eingekesselt worden. Als einige versuchten, einen zuvor verbotenen Protestmarsch zum Parlament in Gang zu bringen, setzte die Polizei laut Reportern vor Ort Tränengas und Schlagstöcke ein. Nach Angaben der Bewegung wurde ihr Gründer Dipke von Einsatzkräften abgeführt.

Zuvor waren zwei Vertreter der "Kakerlaken Volkspartei" erstmals mit einem Mitglied der Regierung von Premierminister Modi zusammengetroffen. Im Anschluss hieß es, man werde nun einen Brief mit Forderungen formulieren.

Die Jugendbewegung entstand vor zwei Monaten, als der Vorsitzende Richter am Obersten Gerichtshof arbeitslose junge Menschen als Kakerlaken bezeichnet hatte. Sie fordert unter anderem den Rücktritt des Bildungsministers sowie Maßnahmen gegen Korruption und Arbeitslosigkeit. Beobachter schätzen die Bewegung als bisher größte Herausforderung in Modis dritter Amtszeit ein. Die Proteste wurden am Wochenende befeuert, nachdem ein prominenter Aktivist, der die Bewegung ebenso wie einige Oppositionspolitiker und Bollywood-Stars unterstützt, nach drei Wochen Hungerstreik gewaltsam in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.