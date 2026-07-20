Jugendbewegung in Indien

In Neu Delhi in Indien protestieren Aktivisten und Mitglieder der Kakerlaken-Partei gegen Bildungsminister Pradhan und Premierminister Modi. (AFP / MANAN VATSYAYANA)

Tausende Anhänger der Jugendbewegung "Kakerlaken-Volkspartei" hatten sich am Vormittag in einem Protestcamp versammelt und waren von Einsatzkräften eingekesselt worden. Als einige versuchten, einen zuvor verbotenen Marsch zum Parlament in Gang zu bringen, setzte die Polizei laut Reportern Tränengas und Schlagstöcke ein. Nach Angaben der Bewegung wurde ihr Gründer Dipke vorübergehend von Einsatzkräften in Gewahrsam genommen.

Die Jugendbewegung entstand vor zwei Monaten, als der Vorsitzende Richter am Obersten Gerichtshof arbeitslose junge Menschen als Kakerlaken bezeichnet hatte. Sie fordert unter anderem den Rücktritt des Bildungsministers sowie Maßnahmen gegen Korruption und Arbeitslosigkeit.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.