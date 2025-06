Die Deutsche Bahn will die Familienreservierung abschaffen. (picture alliance / pressefoto_korb / Micha Korb)

Die Deutsche Bahn hat die Familienreservierung abgeschafft. Für eine vierköpfige Familie kosten die Reservierungen damit künftig doppelt so viel wie bisher: hin und zurück zusammen 44 Euro. Die Änderung hatte in den vergangenen Tagen empörte Reaktionen ausgelöst. Auch aus der Bundesregierung kam Kritik. Die Bahn verwies darauf, dass Kinder bis einschließlich 14 Jahre in Begleitung von Erwachsenen für Bahntickets nichts zahlen müssen.

