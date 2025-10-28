Heringe dürfen weiter in kleinen Mengen gefischt werden (Archivbild). (picture alliance / dpa / Mohssen Assanimoghaddam)

Damit wird eine Ausnahmeregelung verlängert, wie das Bundeslandwirtschaftsministerium mitteilte. Sie gilt für Küstenfischer mit kleinen Booten und passiven Fanggeräten, wie beispielsweise Stellnetzen.

Die EU-Kommission setzt sich seit mehreren Jahren dafür ein, die erlaubten Mengen zu senken und Ausnahmen abzuschaffen, konnte sich damit bislang aber nicht gegen die Mitgliedsstaaten durchsetzen. Auch die erlaubten Quoten für Beifang sollen im nächsten Jahr gleich bleiben.

Bundeslandwirtschaftsminister Rainer sagte, die Fischerei an den Küsten sei nicht nur ein Wirtschaftszweig, sondern auch ein einzigartiges Kulturgut und ein Stück Heimat. Die heutige Einigung halte die Balance zwischen Schutz und Nutzung.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.