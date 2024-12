Russischer Angriffskrieg

Aus der Region um Pokrowsk wurden erneut schwere Gefechte gemeldet. (AP / dpa / Evgeniy Maloletka)

Der Generalstab in Kiew führte in seinem abendlichen Lagebericht mehr als 200 Kämpfe an den verschiedenen Frontabschnitten auf. Schwerpunkte waren demnach weiter die Regionen um Pokrowsk und Kurachowe am Rande des Donbass, wo russische Truppen in den vergangenen Tagen mit Massenangriffen größere Geländegewinne erzielt hatten. Der Militärblog "DeepState" berichtete, dass die ukrainischen Streitkräfte zumindest ihre Stellung bei Kolisnykivka in der Region Charkiw wiederhergestellt hätten. Auch die von der Ukraine besetzten Abschnitte in der westrussischen Region Kursk waren den Angaben zufolge weiter schwer umkämpft. Nach ukrainischen Berichten erlitten dabei die auf der Seite Russlands stehenden nordkoreanischen Soldaten erstmals schwere Verluste. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Nordkorea unterstützt den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit rund 10.000 Soldaten.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.