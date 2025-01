Radsport-Weltverband UCI (Symboldbild) (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Pavlo Gonchar)

Hintergrund sind Medienberichte, dass aufgrund der Kämpfe im Nachbarland Kongo eine Verlegung geprüft werde. Der UCI stellte in einer Erklärung klar, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant sei. Die Rad-Weltmeisterschaften in Ruanda sind die ersten in Afrika überhaupt.

Im Osten der Demokratischen Republik Kongo im Grenzgebiet zu Ruanda kämpfen Regierungstruppen und Rebellen gegeneinander. Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.