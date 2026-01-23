Brandenburg

Die Veranstaltung zum Thema "Remigration" mit Martin Sellner und Lena Konté fand trotz AfD-Parteikritik statt. (picture alliance / dpa / Frank Hammerschmidt)

Bei dem öffentlichen Auftritt in Vetschau wurde unter anderem Sellners Konzept der sogenannten "Remigration" ausgeführt. Damit ist gemeint, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft Deutschland verlassen soll. Sellners Konzept verstößt laut dem Bundesverwaltungsgericht gegen die vom Grundgesetz geschützte Menschenwürde.

Die AfD-Bundesvorsitzenden Weidel und Chrupalla sowie der brandenburgische Landeschef Springer hatten eine Absage des Treffens mit Sellner gefordert. Die AfD-Politikerin Kotré gehörte ursprünglich zu den Veranstaltern, trat in Vetschau aber offiziell nur als Gast auf. Der Umgang mit dem Rechtsextremisten Sellner ist in der AfD umstritten.

