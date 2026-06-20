Israelischer Angriff auf Libanon (Archivbild) (picture alliance/Anadolu/Mohamad Zanaty)

Wie die libanesische Nachrichtenagentur NNA mitteilte, wurden fünf Menschen durch Luftangriffe im Süden des Landes getötet. Darunter soll sich auch ein Soldat der libanesischen Armee befinden.

Seit gestern gilt eigentlich eine neu ausgehandelte Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz. Ein Sprecher des israelischen Militärs sagte der Zeitung "The Times of Israel" aber, dass die Truppen weiter auf jegliche Bedrohung reagieren würden.

Das israelische Vorgehen im Libanon belastet zunehmend das Verhältnis mit den USA. Wie die "Washington Post" berichtet, warnten US-Geheimdienste nun die Regierung, dass Israel das Rahmenabkommen der USA mit dem Iran beeinträchtigen könnte. Darin wurde vereinbart, dass auch die Kämpfe im Libanon eingestellt werden sollen.

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Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.