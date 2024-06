Statistisches Bundesamt

Produktion der Erneuerbaren Energie ist auf Rekordwert. (picture alliance / Rupert Oberhäuser)

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte , legte sie im ersten Quartal um fast 12 Prozent zu. Die Stromproduktion aus konventionellen Energieträgern sank hingegen im Jahresvergleich um rund 25 Prozent. Der von Januar bis März erzeugte Strom stammte damit zu mehr als 58 Prozent aus Wind- und Wasserkraft, aus Biogas oder Photovoltaik. Das ist ein Rekordwert.

Insgesamt ging die Menge an Kilowattstunden, die in Deutschland ins Netz eingespeist wurde, um 7,5 Prozent zurück. Im Gegenzug zogen die Stromexporte an. Unter dem Strich ist die verfügbare und nachgefragte Strommenge damit nahezu unverändert geblieben.

