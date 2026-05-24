Eishockey-WM

Manuel Wiederer (r.) im Kampf um den Puck mit den Österreichern Vinzenz Rohrer (l.) und David Maier während des WM-Vorrundenspiels in Zürich. (picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS / Timo Stein)

gegen Österreich mit 6:2 (0:0, 2:1, 4:1). Da zuvor Lettland aber die USA mit 4:2 besiegte, ist die DEB-Auswahl auf Schützenhilfe der Konkurrenten angewiesen.

Die NHL-Profis Reichel (24. Minute/46./52.) von den Boston Bruins, Joshua Samanski (34.) von den Edmonton Oilers, Manuel Wiederer (49.) von den Eisbären Berlin und Mannheims Alexander Ehl (55.) trafen in Zürich für die deutsche Mannschaft. Für Österreich waren Leon Wallner (23.) und Vinzenz Rohrer (49.) erfolgreich.

Am Montag ist Großbritannien der letzte deutsche Gegner in der Gruppe A. Die DEB-Auswahl benötigt einen Sieg und muss auch auf einen Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. Ansonsten ist das WM-Viertelfinale wie im vergangenen Jahr nicht mehr zu erreichen.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.