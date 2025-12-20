Gesundheitspolitik

Auf Millionen Versicherte kommen 2026 Beitragserhöhungen zu. (dpa / Jens Kalaene)

Bei der TK soll der Zusatzbeitrag ab dem 1. Januar um gut 0,2 Prozentpunkte steigen: auf dann knapp 2,7 Prozent. Bei der DAK ist eine Erhöhung um 0,4 Prozentpunkte auf dann 3,2 Prozent geplant. Die Bundesregierung hatte diese Woche ein Sparpaket verabschiedet. Es sollte eigentlich verhindern, dass die Zusatzbeiträge steigen. Die Krankenkassen sagen aber, dass es nicht ausreicht.

Neben den Zusatzbeiträgen bekommen die Kassen die regulären Beiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern - die liegen einheitlich bei rund 15 Prozent des Bruttolohns.

