Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat zu einem 48-Stunden-Streik bei der Kernmarke Lufthansa, ihrer Frachttochter Cargo und bei Cityline aufgerufen. Hintergrund ist eine Auseinandersetzung um die betriebliche Altersvorsorge.
Trotzdem soll die Mehrheit der Flüge starten. Das geht aus einem Sonderflugplan hervor, den das Unternehmen vorstellte. Die Lufthansa will dafür größere Flugzeuge einsetzen, Flüge von nicht bestreikten Konzernairlines fliegen lassen und freiwillige Crews einsetzen.
Flüge aus den Krisengebieten im Nahen Osten sollen nicht bestreikt werden. Auch Flüge aus Deutschland in den Nahen Osten seien nicht vom Streik betroffen, hieß es.
Diese Nachricht wurde am 12.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.