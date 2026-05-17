Naher Osten

Im Libanon kommt es trotz Waffenruhe immer wieder zu Kampfhandlungen. (Archivbild) (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Marwan Naamani)

Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete von Attacken auf die Ortschaft Sohmor in der Bekaa-Region sowie auf die Regionen Nabatijeh und Tyros. Die proiranische Hisbollah-Miliz im Libanon, die eine Art Staat im Staate ist, lehnt die Waffenruhe ab. Israel und der Libanon hatten sich vor zwei Tagen unter Vermittlung der USA auf eine Verlängerung der Waffenruhe um 45 Tage geeinigt. Allerdings wurde die Waffenruhe auch bisher durch Kampfhandlungen mit zahlreichen Opfern immer wieder gebrochen.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.