Laut palästinensischen Rettungskräften wurden bei israelischen Luftangriffen zwei Menschen getötet - eine Person im Flüchtlingslager Bureidsch im Zentrum des Küstenstreifens und eine weitere in Gaza-Stadt. Nach Augenzeugenberichten kam es zudem östlich von Chan Junis zu Gefechten.
Vergangenen Oktober war die Waffenruhe unter Vermittlung der USA in Kraft getreten. Israel und die Hamas werfen sich immer wieder Verstöße gegen die Vereinbarung vor. Die Umsetzung der nächsten Schritte des Abkommens stockt, so zum Beispiel die Entwaffnung der Hamas.
Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.