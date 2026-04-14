Nach palästinensischen Angaben war unter den Opfern auch ein Kind. Die israelische Armee äußerte sich bisher nicht zu dem Vorfall. Im Norden des Gazastreifens wurde Medienberichten zufolge ein weiterer Mensch durch israelischen Beschuss getötet. Das israelische Militär bestätigte die Tötung. Die bewaffnete Person habe eine Bedrohung für Soldaten dargestellt.
Im Gazastreifen kommt es trotz der seit Oktober geltenden Waffenruhe immer wieder zu Angriffen und Gewalt.
Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.