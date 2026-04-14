Nahost
Trotz Waffenruhe fünf Tote im Gazastreifen

Bei einem israelischen Luftangriff auf Gaza-Stadt sind vier Menschen getötet worden.

    Palästinenser untersuchen ein beschädigtes Auto, nach einem israelischen Luftangriff auf ein Polizeifahrzeug.
    Mehrere Tote nach israelischem Angriff auf Gaza-Stadt (picture alliance/Anadolu/Khames Alrefi)
    Nach palästinensischen Angaben war unter den Opfern auch ein Kind. Die israelische Armee äußerte sich bisher nicht zu dem Vorfall. Im Norden des Gazastreifens wurde Medienberichten zufolge ein weiterer Mensch durch israelischen Beschuss getötet. Das israelische Militär bestätigte die Tötung. Die bewaffnete Person habe eine Bedrohung für Soldaten dargestellt.
    Im Gazastreifen kommt es trotz der seit Oktober geltenden Waffenruhe immer wieder zu Angriffen und Gewalt.
    Diese Nachricht wurde am 15.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.