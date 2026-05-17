Die israelische Luftwaffe attackierte Ortschaften im Süden des Libanon. Dabei wurden nach libanesischen Angaben mindestens fünf Menschen getötet. Israel erklärte, die Hisbollah habe am Wochenende rund 200 Geschosse auf israelisches Gebiet und israelische Soldaten abgefeuert.
Die Nachbarländer Israel und Libanon unterhalten keine diplomatischen Beziehungen und befinden sich seit 1948 formell im Kriegszustand. Unter US-Vermittlung hatten sich beide Seiten am Freitag auf eine Verlängerung ihrer Waffenruhe um 45 Tage geeinigt. Die vom Iran finanzierte Hisbollah, deren erklärtes Ziel die Vernichtung Israels ist, lehnt sowohl direkte Gespräche mit Israel als auch die Waffenruhe ab.
Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.