Libanon
Trotz Waffenruhe: Gegenseitige Angriffe von Israel und Hisbollah

Ungeachtet der vorgestern verlängerten Waffenruhe greifen sich Israel und die libanesische Hisbollah-Miliz gegenseitig an.

    Zwei Männer vor einem eingestürzten Gebäude nach einem israelische Angriff auf die Stadt Tyros im Südlibanon, 17. Mai 2026
    Zerstörung in Tyre nach israelischen Luftangriffen (picture alliance / Anadolu / Houssam Shbaro)
    Die israelische Luftwaffe attackierte Ortschaften im Süden des Libanon. Dabei wurden nach libanesischen Angaben mindestens fünf Menschen getötet. Israel erklärte, die Hisbollah habe am Wochenende rund 200 Geschosse auf israelisches Gebiet und israelische Soldaten abgefeuert.
    Die Nachbarländer Israel und Libanon unterhalten keine diplomatischen Beziehungen und befinden sich seit 1948 formell im Kriegszustand. Unter US-Vermittlung hatten sich beide Seiten am Freitag auf eine Verlängerung ihrer Waffenruhe um 45 Tage geeinigt. Die vom Iran finanzierte Hisbollah, deren erklärtes Ziel die Vernichtung Israels ist, lehnt sowohl direkte Gespräche mit Israel als auch die Waffenruhe ab.
    Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.