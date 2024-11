Zerstörtes Viertel in Bint Jbeil im Süden des Libanon. (dpa / AP / Hussein Malla)

Die Armee erklärte, sie habe ein Lager der Miliz attackiert. In diesem hätten sich Raketen mittlerer Reichweite befunden; damit habe die Hisbollah gegen die Waffenruhe verstoßen. Zuvor hatten die Streitkräfte bereits erklärt, im Südlibanon mehrere Mitglieder der Hisbollah getötet und weitere verdächtige Personen festgenommen zu haben. Deren Anwesenheit in der Region habe ebenfalls gegen das Abkommen verstoßen.

Ein Hisbollah-Vertreter beschuldigte umgekehrt Israel, die Waffenruhe zu verletzen. Die Armee greife Menschen an, die in ihre Häuser in den ehemaligen Kampfgebieten im Süden zurückkehren wollten.

Die von den USA und Frankreich vermittelte Vereinbarung sieht vor, dass die israelischen Truppen den Südlibanon innerhalb von 60 Tagen schrittweise verlassen. Auch die Hisbollah soll sich aus dem Grenzgebiet zurückziehen.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.