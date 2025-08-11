US-Präsident Trump aktiviert die Nationalgarde für Washington (Archivbild). (XinHua/Ting Shen)

Trump berief sich dabei auf eine Notfallklausel der für die Hauptstadt gültigen Verwaltungsregelung. Diese sieht zunächst vor, dass die Polizei für 48 Stunden direkte Anweisungen von der US-Regierung bekommt.

Trump hatte angekündigt, Washington "zu befreien". Obdachlose müssten die Hauptstadt verlassen. Ihnen würden weit entfernt von Washington Unterkünfte zur Verfügung gestellt. Trump sprach zudem von einem starken Anstieg der Kriminalität. Das entspricht allerdings nicht aktuellen Statistiken.

Trump tritt schon länger als Kritiker der Sonderregelung für Washington D.C. auf. Die Hauptstadt wird gemäß einem Gesetz aus dem Jahr 1973 von einer eigenen Regierung verwaltet und besitzt dadurch eine gewisse politische Autonomie.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.