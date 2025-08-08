Trump schrieb auf seiner Online-Plattform "Truth Social", er freue sich darauf, den Präsidenten von Aserbaidschan, Alijew, und den Ministerpräsidenten von Armenien, Paschinjan, zu begrüßen. Die USA würden mit beiden Ländern zudem bilaterale Wirtschaftsabkommen unterzeichnen, teilte Trump weiter mit.
Die Ex-Sowjetrepubliken Armenien und Aserbaidschan hatten sich bereits im März auf den Text eines Friedensabkommen zur Beendigung ihres jahrzehntelangen Konflikts geeinigt. 2023 brachte Aserbaidschan in einer Militäroffensive die mehrheitlich von ethnischen Armeniern bewohnte Region Bergkarabach unter seine Kontrolle. Die Region gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan.
Diese Nachricht wurde am 08.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.