Colbert sei ein erbärmlicher Versager, schrieb Trump weiter. Seit CBS die Absetzung von "The Late Show" bekannt gegeben habe, sei der Moderator noch schlechter geworden. Der Sender hatte im Juli angekündigt, dass Colberts Show im Mai 2026 enden werde. CBS gab dafür finanzielle Gründe an. Da Colbert als Trump-Kritiker gilt, vermuteten jedoch viele, dass der Sender aus Rücksicht auf den US-Präsidenten gehandelt hat.

Klagen gegen US-Sender

Die in den USA beliebten Late-Night-Shows gelten seit der Wahl Trumps zum Präsidenten als mächtiges Format, um dessen Politik zu begegnen. Trump hat bereits mehrere Klagen gegen US-Sender angestrengt.

Seine Angriffe beschränken sich nicht nur auf Late-Night-Shows. Regelmäßig bezeichnet er etablierte Medien als "Feinde des Volkes", wirft Reportern Lügen vor und droht damit, unliebsamen Sendern die Lizenz zu entziehen. Zugleich gab Trump seit seinem Amtsantritt zahlreichen rechten Medien, Influencern, Bloggern und Podcastern Zugang zum Weißen Haus. Die Regierung bezeichnet sie als "neue Medien".

