Zoll-Konflikt

US-Präsident Trump (picture alliance / AP / Evan Vucci)

Er halte ein Handelsabkommen mit der EU weiterhin für möglich, sagte er dem Fernsehsender "Real America's Voice". Brüssel sei in den Verhandlungen lange sehr hart aufgetreten, verhalte sich aber inzwischen freundlicher und sei bereit, ein Abkommen zu schließen. Konkreter wurde Trump nicht. Am vergangenen Wochenende hatte er Zölle in Höhe von 30 Prozent für die Einfuhr europäischer Waren angekündigt, die bereits ab August greifen sollen. Die EU setzt darauf, dies abwenden zu können und in den verbleibenden Wochen doch noch zu einer Einigung zu gelangen.

Für den Fall, dass dies nicht gelingt, hatte Brüssel zuletzt eine Liste mit zahlreichen Gegenmaßnahmen erstellt. Man befinde sich derzeit in einer "heiklen Phase der Verhandlungen".

Diese Nachricht wurde am 17.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.