Zerstörte Gebäude stehen im Gazastreifen, vom Süden Israels aus gesehen. (Ariel Schalit / AP / dpa / Ariel Schalit)

Wie der Nahost-Beauftragte von US-Präsident Trump, Witkoff, dem Nachrichtenportal Axios erklärte, sei von den Gebäuden und der Infrastruktur in der Küstenregion fast nichts mehr übrig. Witkoff hatte zuvor Gaza besucht. Problematisch werde insbesondere die Bergung von zigtausenden Blindgängern.

Trump hatte zuvor mit einem Plan international für Kritik gesorgt, der die Umsiedlung aller Palästinenser vom Gazastreifen in Nachbarländer vorsieht. So erklärte etwa Ägyptens Präsident al-Sisi, an einer Deportation und Vertreibung des palästinensischen Volks werde man sich nicht beteiligen. Auch Jordanien sowie Vertreter der Palästinenser hatten sich bereits gegen die Pläne gewandt.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.