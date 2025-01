US-Streitkräfte

US-Präsident Donald Trump bei einer Veranstaltung der Republikanischen Kongressabgeordneten in Miami, Florida (AFP / MANDEL NGAN)

Wie das Weiße Haus mitteilte, werden die Programme für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion in der Armee abgeschafft. Ein weiteres Dekret betrifft mehrere tausend Militärangehörige, die entlassen wurden, weil sie sich nicht gegen Covid-19 impfen ließen. Sie sollen demnach wieder eingestellt werden. Außerdem unterzeichnete Trump ein Dekret gegen - Zitat - "Gender-Radikalismus" in der Armee. Es richtet sich gegen Transpersonen in den Streitkräften.

