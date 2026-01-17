Wegen Korruption angeklagt

Dies geht aus einer aktualisierten Liste des Justizministeriums hervor. Vazquez war im August 2022 wegen Bestechungsvorwürfen vom FBI verhaftet worden. Sie soll im Rahmen ihrer Wahlkampf-Finanzierung Schmiergelder angenommen haben. Nach Medienberichten soll sie sich der Korruption für schuldig bekannt haben. Ein Beamter des Weißen Hauses bezeichnete ihre Verhaftung nun als Beispiel politischer Verfolgung. Trump begnadigte zudem zwei Mitangeklagte der ehemaligen Gouverneurin.
Seit seinem Amtsantritt im vergangenen Jahr hat der US-Präsident eine Reihe von Begnadigungen ausgesprochen, viele davon für politische Verbündete.
