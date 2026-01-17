Wegen Korruption angeklagt
Trump begnadigt ehemalige Gouverneurin von Puerto Rico

Die wegen Korruption angeklagte ⁠ehemalige Gouverneurin von Puerto Rico, Vazquez, ist von US-Präsident Trump begnadigt worden.

    Die ehemalige Gouverneurin von Puerto Rico, Wanda Vazquez Garced (Archiv) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Carlos Giusti)
    Dies geht aus einer aktualisierten Liste des Justizministeriums hervor. Vazquez war im August 2022 wegen Bestechungsvorwürfen vom FBI verhaftet worden. Sie soll im Rahmen ihrer Wahlkampf-Finanzierung Schmiergelder angenommen haben. Nach Medienberichten soll sie sich der Korruption für schuldig bekannt haben. Ein Beamter des Weißen Hauses bezeichnete ⁠ihre Verhaftung nun als Beispiel politischer Verfolgung. Trump begnadigte zudem zwei Mitangeklagte der ehemaligen Gouverneurin.
    Seit seinem Amtsantritt im vergangenen Jahr hat der US-Präsident eine Reihe von Begnadigungen ausgesprochen, viele davon für politische Verbündete.
    Diese Nachricht wurde am 17.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.