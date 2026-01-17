Wegen Korruption angeklagt

Die ehemalige Gouverneurin von Puerto Rico, Wanda Vazquez Garced (Archiv) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Carlos Giusti)

Dies geht aus einer aktualisierten Liste des Justizministeriums hervor. Vazquez war im August 2022 wegen Bestechungsvorwürfen vom FBI verhaftet worden. Sie soll im Rahmen ihrer Wahlkampf-Finanzierung Schmiergelder angenommen haben. Nach Medienberichten soll sie sich der Korruption für schuldig bekannt haben. Ein Beamter des Weißen Hauses bezeichnete ⁠ihre Verhaftung nun als Beispiel politischer Verfolgung. Trump begnadigte zudem zwei Mitangeklagte der ehemaligen Gouverneurin.

Seit seinem Amtsantritt im vergangenen Jahr hat der US-Präsident eine Reihe von Begnadigungen ausgesprochen, viele davon für politische Verbündete.

