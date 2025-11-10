Versuchte Manipulation der Wahl 2020

Der ehemalige Bürgermeister von New York, Rudy Giuliani (AP / Jose Luis Magana)

Ein Anwalt der US-Regierung veröffentlichte eine Liste mit insgesamt 77 Namen. Die Betroffenen wurden beschuldigt, sich an den Bemühungen Trumps um eine Aufhebung des Ergebnisses der Präsidentschaftswahl 2020 beteiligt zu haben. Damals gewann der Demokrat Biden die Wahl.

Es handelt sich um einen Akt eher symbolischer Natur. Ein US-Präsident kann nur Personen begnadigen, die wegen Straftaten von einem Bundesgericht verurteilt wurden, was bei keiner der Personen auf der Liste der Fall ist. Sie können weiterhin auf Ebene der Bundesstaaten juristisch belangt werden.

In der Bekanntgabe werden die Bemühungen um eine strafrechtliche Verfolgung Giulianis und der anderen 76 Personen eine "schwere Ungerechtigkeit" genannt. Man wolle einen Prozess der nationalen Versöhnung fortsetzen.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.