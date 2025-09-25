Vereinte Nationen

US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump (Stefan Jeremiah/AP/dpa)

Es habe sich nicht um einen Zufall gehandelt; die UNO sollte sich schämen, erklärte Trump auf seiner Onlineplattform Truth Social. Bei seinem Termin am Dienstag im UNO-Hauptquartier in New York waren zunächst eine Rolltreppe und dann bei seiner Rede ein Teleprompter und eine Tonanlage ausgefallen. Er werde sich an UNO-Generalsekretär Guterres wenden, fügte Trump hinzu.

Die Vereinten Nationen weisen die Vorwürfe zurück. Nach ihrer Darstellung wurde der Stopp der Rolltreppe vermutlich durch einen Fotografen ausgelöst. Für den Teleprompter war demnach das Weiße Haus verantwortlich.

