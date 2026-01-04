US-Präsident Donald Trump bekräftigt Anspruch der USA auf Grönland bekräftigt. (AP / Alex Brandon)

Er sagte dem US-Magazin “The Atlantic”, Venezuela sei möglicherweise nicht das letzte Land, in dem die Vereinigten Staaten intervenierten. Die USA bräuchten Grönland unbedingt. Dänemarks Ministerpräsidentin Frederiksen forderte die Vereinigten Staaten auf, ihre Drohungen zu unterlassen. Die USA hätten kein Recht, eines der Länder des Königreichs Dänemark zu annektieren. Sie erinnerte daran, dass Grönland Teil der NATO sei.



Der dänische Botschafter in den USA, Sörensen, ermahnte Washington, die territoriale Integrität des Königreichs zu wahren. Grönlands Regierungschef Nielsen bezeichnete das Bild respektlos. Zuvor hatte ein Online-Post aus dem Umfeld der US-Regierung für Irritationen gesorgt. Die Ehefrau von Trumps Vize-Stabschef Miller hatte eine Grönland-Karte in den Farben der US-Flagge gepostet und mit dem Kommentar "bald" versehen.

