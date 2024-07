Nach Urteil des US-Supreme Court

Trump während einer Verhandlung in dem Gericht in New York (Archivbild). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Michael Nagle)

Dort war Ex-Präsident Trump vor einigen Wochen von Geschworenen für schuldig befunden worden, Schweigegeld-Zahlungen an eine Porno-Darstellerin verschleiert zu haben.

Kritik von Biden und anderen Demokraten

Amtsinhaber Biden kritisierte das Urteil des Supreme Court zur teilweisen Immunität von US-Präsidenten mit ungewöhnlich scharfen Worten. Er sagte im Weißen Haus in Washington, die Nation sei auf dem Prinzip gegründet worden, dass es keine Könige gebe und niemand über dem Gesetz stehe. Dies habe sich mit dem Urteil des Supreme Court fundamental geändert. Biden bedauerte, dass es nun außerdem vor der Präsidentenwahl im November vermutlich kein Urteil zur Rolle Trumps beim Sturm auf das Kapitol im Jahr 2021 geben werde.

Auch andere Vertreter der Demokraten kritisierten die Entscheidung. Harte Kritik kam zudem von der als liberal geltenden Richterin am Supreme Court, Sotomayor. Bidens Parteifreundin, die ehemalige Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Pelosi, bemängelte, der Gerichtshof weiche mit dem Urteil vom Standard ab und verletze den ehernen amerikanischen Grundsatz, wonach niemand über dem Gesetz stehe. Die Entscheidung höhle die Glaubwürdigkeit des Gerichtshofs "in den Augen all jener, die an Rechtsstaatlichkeit glauben", weiter aus.

Eine Mehrheit der Richter hatte geurteilt, dass frühere Präsidenten für offizielle Amtshandlungen – anders als bei privaten Dingen - nicht belangt werden dürfen. Trump lobte die Entscheidung als einen großen Sieg für die Demokratie.

Experten-Einschätzungen

Die Entscheidung der Richter folgt aus Sicht der Historikerin Lea Wright Rigueur einem Trend. Seit mehr als einem halben Jahrhundert würden die Machtbefugnisse von Präsidenten dramatisch ausgeweitet, sagte die Professorin von der Johns Hopkins University in Baltimore der Nachrichtenagentur AP. Dass der Oberste Gerichtshof die Deutungshoheit darüber, welche Handlungen im konkreten Fall Trump unter amtliche Funktionen fielen, an eine niedrigere Instanz zurückverwiesen habe, biete immerhin möglichen Spielraum für eine Kontrolle der absoluten Macht eines Präsidenten. Wright Rigueur führte aus, der Supreme Court habe zuletzt etliche Entscheidungen an untere Instanzen zurückverwiesen. Dies sei ein Zeichen, dass einige Mitglieder des Obersten Gerichtshofs sich nach wie vor um das Erscheinungsbild der Neutralität und Objektivität sorgten.

Der Verfassungsrechtler Cliff Sloan von der Georgetown University zeigte sich erstaunt, dass das Mehrheitsvotum der Richter gar nicht auf die Grundlage des Strafverfahrens eingehe. Immerhin sei die zur Anklage gebrachte Straftat ein systematischer Plan zum Umsturz einer freien und fairen Wahl. Davon, dass Trump tatsächlich versucht habe, die Wahl zu kippen und einen Staatsstreich zu inszenieren, sei nichts zu spüren.

