Das letzte Treffen zwischen Trump und Putin fand vor über vier Jahren statt. (Archivbild) (picture alliance / AP / Susan Walsh)

Bei dem Gespräch soll es auch um ein Ende des Krieges in der Ukraine gehen. Putin selbst hatte im Dezember bereits erklärt, zu einem Treffen mit dem neuen US-Präsidenten bereit zu sein.

Trump tritt sein Amt am 20. Januar an. Im Wahlkampf hatte er angekündigt, den Krieg in der Ukraine in kürzester Zeit beenden zu können. Das wurde auch als Signal für ein Ende der US-Militärhilfen für Kiew gewertet. Der ukrainische Präsident Selenskyj äußerte sich zuletzt zuversichtlich, dass Trump zu einer Verhandlungslösung beitragen könne, die auch von europäischen Staaten unterstützt werde.

