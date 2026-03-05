US-Heimatschutzministerin Kristi Noem. (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alex Brandon)

Trump kündigte an, Nachfolger solle Ende des Monats der republikanische Senator Mullin aus dem Bundesstaat Oklahoma werden. Noem werde er zur Sonderbotschafterin einer neuen Sicherheitsinitiative machen, führte der Präsident aus. Noem hatte nach dem Tod zweier Bürger durch Bundeseinsatzkräfte in Minneapolis besonders viel Kritik auf sich gezogen. Unter anderem deutete sie eine Mitschuld der Opfer an. Diese Woche verteidigte sie das Vorgehen der ihr unterstellten Grenzschutz- und Einwanderungsbehörden auch in einer Senatsanhörung.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.