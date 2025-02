Donald Trump . (picture alliance / zz / Andrea Renault )

Selenskyj müsse schnell handeln, "sonst wird er kein Land mehr übrig haben". In der Zwischenzeit seien die USA dabei, mit Russland erfolgreich ein Ende des Kriegs zu verhandeln. Russland hatte am kommenden Montag vor genau drei Jahren die Ukraine überfallen und dem Land einen blutigen Krieg aufgezwungen. Ursprünglich befanden sich die russischen Soldaten auf dem Vormarsch nach Kiew, konnten aber zurückgehalten werden. Wegen des Kriegsrechts werden in der Ukraine derzeit keine Wahlen abgehalten. Offiziell endete Selenskyjs Amtszeit im Mai vergangenen Jahres.

Scholz nennt Trumps Diktator-Verunglimpfung gegen Selenskyj "schlicht falsch und gefährlich"

Bundeskanzler Scholz nannte die Aussagen "schlicht falsch und gefährlich". Selenskyj sei das gewählte Staatsoberhaupt. Dass Mitten im Krieg keine ordentlichen Wahlen abgehalten werden könnten, entspreche den Vorgaben der ukrainischen Verfassung und den Wahlgesetzen, sagte er dem "Spiegel". Niemand solle etwas anderes behaupten.

Bundesaußenministerin Baerbock (Grüne) bezeichnete Trumps Aussagen als "vollkommen absurd". Dem ZDF sagte sie, man sollte nicht nur schnell twittern, sondern die wirkliche Welt sehe. Wer das mache, wisse, wer in Europa leider unter diktatorischen Verhältnissen leben müsse: die Menschen in Russland und in Belarus. Die Menschen in der Ukraine und die Regierung dort kämpften "jeden Tag für ihre freie Demokratie".

Weiteres Ukraine-Treffen auf Einladung Frankreichs

Gestern hatten zahlreiche europäische Länder sowie Kanada auf Einladung Frankreichs zur Ukraine beraten. Im Anschluss sicherte Frankreichs Präsident Macron Kiew weitere Unterstützung zu. Er sagte, man stehe an der Seite der Ukraine und werde alle Verantwortlichkeiten wahrnehmen, um Frieden und Sicherheit in Europa zu gewährleisten. Ein Frieden müsse von robusten und glaubwürdigen Garantien begleitet werden. Macron hatte informell mit Staats- und Regierungschefs von 18 Staaten beraten.

Nach Angaben der US-Regierung sollen nächste Woche weitere Gespräche stattfinden mit dem Ziel, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Der nationale Sicherheitsberater Waltz sagte dem Sender Fox News, so würden etwa Macron sowie der britische Regierungschef Starmer in Washington erwartet.

