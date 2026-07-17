In einer angekündigten Rede an die Nation sagte er, man werde Dokumente freigeben, die - Zitat - "schockierende Schwachstellen" im amerikanischen Wahlsystem aufzeigten. China habe sich über mehrere Jahre hinweg, beginnend mit der Präsidentschaftswahl 2020, 220 Millionen Datensätze von US-Wählern angeeignet.
Trump hatte bisher stets – ohne jegliche Grundlage – behauptet, dass ihm die Präsidentschaftswahl 2020 von dem Demokraten Biden "gestohlen" worden sei.
Diese Nachricht wurde am 17.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.