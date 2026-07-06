Fußball-WM
Trump bestätigt Einflussnahme auf Infantino wegen Roter Karte gegen Balogun

In der Kontroverse um eine zurückgenommene Rote Karte bei der Fußball-WM hat US-Präsident Trump seine Einmischung beim Weltfußballverband FIFA eingeräumt.

    FIFA-Präsident Gianni Infantino hält im Oval Offive den goldenen Fußball-WM-Pokal in den Händen und schaut dabei auf den sitzenden US-Präsident Donald Trump herab. Der trägt eine rote Kappe und grinst zurück.
    US-Präsident Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino (Archivbild) (picture alliance / Captital Pictures / CNP / ADM)
    Er habe FIFA-Chef Infantino um eine Überprüfung gebeten und das Komitee habe daraufhin die richtige Entscheidung getroffen, sagte Trump. Er habe der FIFA nicht explizit gesagt, was sie tun solle.
    Der Weltverband hatte die im Sechzehntelfinale verhängte Sperrung des US-Stürmers Folarin Balogun zur Bewährung ausgesetzt, sodass dieser beim Achtelfinale gegen Belgien antreten darf. Der belgische Verband erhob Einspruch.
    Der europäische Fußballverband UEFA sprach von einer roten Linie, die überschritten worden sei. DFB-Präsident Neuendorf forderte die FIFA auf, den Eindruck einer politischen Einflussnahme auf den Sport rasch und schlüssig auszuräumen.
    Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.